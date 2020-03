Die größten Sorgen der Bauern und welche Chancen sich daraus ergeben

Die beiden Haupt-Referenten des Diskussionsabends in der LFS Kleinraming, Brigitte Kuttner-Raaz und Gernot Zweytick, waren zwar kurzfristig erkrankt ausgefallen, dennoch ergab sich nach der Eröffnung durch Schuldirektorin Ursula Forstner und Agrar-Landesrat Maximilian Hiegelsberger eine spannende Diskussion zur Lage der Bauern in Österreich. „Die größten Sorgen der Bauern – die Zukunft der Landwirtschaft im Wartezimmer der Politik“ und „Wie wir Unsicherheiten als Chancen nutzen und daraus Wettbewerbsvorteile entwickeln können“ lauteten die Themen der Vorträge.

Die Diskussion drehte sich primär um die triste Einkommenssituation in der Landwirtschaft, vor allem bei den Berg- und Grünland-Bauern. Die Diskussionsteilnehmer forderten eine verbesserte Kleinbetriebsförderung für die ersten 20 Hektar als Beitrag zur Erhaltung der kleinstrukturierten bäuerlichen österreichischen Landwirtschaft sowie die Wiedereinführung der Mutterkuhprämie zur Sicherung der Grünland-Bewirtschaftung in den benachteiligten Gebieten. Ein bäuerlicher Interessenvertreter aus dem Mühlviertel zeigte an Hand von Fakten auf, dass der Kaufkraft-Verlust pro Liter Milch beziehungsweise pro kg Rindfleisch in den letzten 40 Jahren mehr als 60 Prozent ausmachte. Als Konsequenz daraus müsse es eine massive Erhöhung der Bergbauernförderung geben, sonst seien die Bergbauern einem bewussten Sterben ausgesetzt.

Bei einem köstlichen Buffet der Schülerinnen der LFS Kleinraming und Getränken vom Höllhuber-Bauern aus Steinbach an der Steyr setzten sich die Diskussionen bis spät am Abend fort.