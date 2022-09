Die goldenen Samstagnächte sind im Anflug

Nach zweijähriger Coronapause findet der traditionelle Adlwanger Kirtag heuer wieder wie gewohnt statt. Die "goldenen Samstagnächte" in der Wallfahrtsgemeinde werden an den drei Wochenenden nach St. Michael begangen und fallen heuer auf den 1. und 2., den 8. und 9. sowie auf den 15. und 16. Oktober. Zahlreiche Marktfahrer haben sich für dieses Comeback bereits angemeldet. Neben der Wallfahrt, die viele Pilger in die Adlwanger Kirche führt, steht auch wieder der Kirtagsrummel mit Vergnügungspark auf dem Programm. Auf der Adlwanger Wiesn wartet das eine oder andere Schmankerl auf Gäste, im Festzelt des Musikvereins unterhält der traditionelle Frühschoppen. Zudem findet am Samstag, 1. Oktober, der Kirtagslauf statt. Infos dazu unter: www.union-adlwang.at Foto: TV Bad Hall