Die göttliche Fügung eines 9:9-Remis auf dem Eis

Michael "Gixi" Güntner weiß, dass es bei Eishockeyspielen, bei denen es um die Ehre geht, Wunschergebnisse gibt. In Weißrussland durfte der 98-fache Nationalteamspieler beim alljährlichen präsidialen Prestigeturnier mit Machthaber Alexander Lukaschenko himself die Schläger kreuzen (Checks am Gastgeber waren ausnahmslos verboten). In Amstetten, wo der Ex-Profi bei den Wölfen spielte, wusste er auch, was zu tun ist, damit das Legendenspiel am Samstagabend zum 30-jährigen Vereinsjubiläum mit einem gerechten Unentschieden endete. Nach der Schlusssirene trennten sich die Teams in weißen und schwarzen Trikots mit einem 9:9-Remis, zu dem auch Gründungsobmann Andreas Friedl einen Treffer beisteuerte. Noch immer ein Leithammel auf dem Eis war der Kärntner Touristiker Christian Kresse, der im Jahr 1994 die Mostgalerie managte und mit dem Bau einer Eishalle einen Eishockeyklub in der Stadt anleierte. "Seid’s deppert", erinnerte sich Altbürgermeister Herbert Katzengruber an seine ersten Worte, als er von der Absicht, eine Eishockeysektion der Union zu gründen, erfahren hatte. "Jetzt sind wir richtig stolz auf unsere Wölfe", sagte Bürgermeister Christian Haberhauer, während Vize Gerhard Riegler, früher erstklassiger Volleyballspieler, die Schlittschuhe schnürte. Nichts verlernt hat am Eis die Jurik-Dynastie aus Waldhausen: Milan Jurik jun.und sen. sowie Eliska Palnik, die von den Rollstuhl-Rugby-Nationalteamspielern Kris und Nick Jurik auf den Rängen angefeuert wurden.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer