Die Geschichte einer besonderen Freundschaft

"Bauer und Bobo. Wie aus Wut Freundschaft wurde" nennt sich die Lesung des Duos, die von Susanne Pollinger moderiert wird.

Begonnen hat alles so: Christian Bachler, der den höchstgelegenen Bauernhof der Steiermark bewirtschaftet, schimpfte in einem Video aus dem Schweinestall über den "Oberbobo" Florian Klenk. Der so gescholtene "Ökospießer" und Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter Klenk hatte zuvor ein Urteil gutgeheißen, das einen Bauern zu Schadenersatz verpflichtete, nachdem seine Kuh eine Frau getötet hatte.

Bachler forderte Klenk auf, ein Praktikum auf seinem Hof zu machen, und die beiden kamen ins Gespräch: über Klimawandel, Fleischindustrie, Agrarpolitik und Banken. Als Bachlers Hof Ende 2020 vor dem Ruin stand, fanden die beiden Freunde aus zwei Welten binnen 24 Stunden 12.829 Spender, die bereit waren, zu helfen. Warum es sich lohnt, mit Leuten zu reden, deren Meinung man nicht teilt.