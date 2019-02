Die Gegner der Freileitung marschieren in Linz auf

PETTENBACH, LINZ. Demonstration am 28. Februar vor dem Landhaus: Die Linz AG informiert, dass es ab 13.30 Uhr zwischen dem Martin-Luther-Platz und Promenade zu Verkehrsbehinderungen kommt.

Mit Anhaltungen der Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 sowie der Buslinien 26, 27, 45, 46 und 192 sei im Innenstadtbereich zu rechnen.

Erstmals gemeinsam mit den Erdkabel-Initiativen aus dem Inn- und Mühlviertel marschiert die Initiative "110 kV ade!" am 28. Februar vor dem Landhaus in Linz auf. Die Kundgebung unter dem Titel "Erdkabel statt Freileitung" soll der Landesregierung und der Energie AG klarmachen, dass die Bevölkerung der drei betroffenen Regionen sich nicht überfahren lassen will.

"Die Stromausfälle wegen extremer Wetterlagen führen das Argument der Versorgungssicherheit durch Freileitungen endgültig ad absurdum", sagt Sprecher Michael Praschma. Hinzu komme nach wie vor die Verschandelung des Landschaftsbildes und Umweltschäden. Das Erdkabel sei langfristig die vernünftigere und für die Allgemeinheit billigere Lösung.

Der Marsch in Linz startet um 13.30 Uhr am Martin-Luther-Platz, die Kundgebung um 14 Uhr vor dem Landhaus. Die Initiative "110 kV ade!" bietet Bus-Mitfahrgelegenheiten von Pettenbach aus an. Anmeldung unter 07615/2691 oder kontakt@110kv-ade.at.

