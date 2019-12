Die "frühen Vögel" fangen auch im Kremstal Würmer

Es war kein Geschäftstermin für Morgenmuffel. Der Kaffee im Landhotel Schicklberg musste gestern nicht ausgewiesene Frühaufsteher schon um 6.45 Uhr muntermachen. Erstmals versammelte der oberösterreichische Franchisenehmer des weltweiten Vernetzers BNI Harald Kotterer mehr als 50 Unternehmer aus der Region des Kremstales zum ersten Frühstückstreffen, das dann jeden Dienstag zur selben Uhrzeit stattfinden wird.

Morgenstund’ soll dabei für die Firmenchefs Gold im Mund haben. "Das Motto lautet: ,Wer gibt, gewinnt!‘", sagt Kotterer, "bei den Zusammenkünften öffnen sich neue Türen, Vertriebswege und sogar Geschäftsmodelle." Die von dem Unternehmensberater Ivan Misner im kalifornischen Arcadia 1985 begonnenen Unternehmertreffen sind straff durchorganisiert, bis zum Schluss um 8.30 Uhr müssen jeweils 20 vorgegebene Tagesordnungspunkte abgehakt werden. "Ein Fixpunkt ist", sagt Stefan Brunbauer, Medienkoordinator von BNI Oberösterreich, "dass sich jeder Teilnehmer am Beginn 60 Sekunden lange vorstellt und eine Message aus seinem Unternehmen herüberbringt." Beim Frühstück wird dann genetzwerkt, Visitenkarten werden getauscht. "Aus den Gesprächen erfahren Unternehmer aus der Runde, dass jemand im Bekanntenkreis der Geschäftsfreunde genau das erzeugte Produkt braucht", erklärt Brunbauer. Mit einer Empfehlung, die ein Mitglied aus dem Chapter, wie die wöchentlichen Unternehmerrunden heißen, gibt, ist der Auftrag in vielen Fällen schon geritzt.

"Es zählt daher zur festen Regel, dass eine Berufssparte im Chapter nur einmal vorkommt, es also Branchenexklusivität herrscht", erklärt Brunbauer. Mitglied wird man nicht einfach nach eigenem Gutdünken, ein gewählter Mitgliederrat bestimmt über Neuaufnahmen. Für die Dienstleistung, Unternehmer zu vernetzen, kassiert BNI einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 1000 Euro. Das Chapter in Kremsmünster ist das elfte in Oberösterreich, auch in Steyr ist eine Runde beheimatet.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at