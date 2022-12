Die Folgen eines grausamen Krieges reichten bereits im März bis nach Steyr

In der Steyrer Stadthalle kamen im Frühjahr Hunderte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unter.

Das Jahr 2022 begann ähnlich, wie das alte geendet hatte: mit Protesten gegen die Corona-Maßnahmen und Ärger über den Trommelterror in Steyr. Lesen Sie auch, was sich sonst noch im ersten Quartal des Jahres getan hat, vor allem, wie hilfsbereit viele Menschen auf die Not der aus der Ukraine Geflüchteten reagiert haben.