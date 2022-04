"Die Fledermaus reloaded", "Gemischter Satz" und der Callboy im Schlossgraben

"Die Fledermaus" steht eigentlich für Silvester und die Wiener Staatsoper. Eigentlich. Ab Sommer wird sie aber auch für Steyr stehen, besser gesagt für das Steyrer Musikfestival im Schlossgraben, das heuer von 21. Juli bis 25. August stattfinden wird. Und bei dem "[DI:] [FLE:DA:MAUS] reloaded im Janoska-Style" Weltpremiere feiert.

Erlebnis fürs Publikum

Ein neuer Anstrich für einen Klassiker? "Nein, es ist wesentlich mehr, es gibt beispielsweise auch eine neue Textfassung", sagt Regisseurin Susanne Sommer. Die ergänzt: "Wir wollen nicht so weitermachen wie bisher, die Figuren wehren sich zum Teil gegen das, was bisher war. Wir verändern den Blickwinkel." Ein neues Erlebnis fürs Publikum, denn es werden – wie seit zwei Jahren üblich – auch während der Vorstellung Getränke zu den Tischen gebracht. Und damit kann nicht nur auf der Bühne Champagner genossen werden. Die Proben beginnen am 1. Juli in Wien, am 15. Juli, also erst eine Woche vor der Premiere am 21. Juli, übersiedelt das Ensemble nach Steyr. Wobei Intendant Karl-Michael Ebner ergänzt: "Wir holen den musealen Stoff ins Jetzt, versuchen auch musikalisch, das Gute und das Gerngehörte zu verbinden." Und zwar mit dem Janoska-Ensemble, das den Cross-over von Strauß bis Beatles beherrscht.

Apropos Janoska: Das Ensemble, das die Kunst der Improvisation zur Vollendung bringt, wird auch seine neue CD "The Big B ’s" vorstellen. "Und dabei Beethoven, Bach und Brahms in neun Minuten unterbringen", schwärmt Ebner. Der selbst beim "Gemischten Satz" mit Günther Groissböck und den Philharmonia Schrammeln auftritt. "Wir haben während der Pandemie eine neue CD aufgenommen." Zudem wird im Steyrer Schlossgraben auch Gernot Kulis "Best of Ö3-Callboy" präsentieren.

Bei Schlechtwetter wird im Stadttheater Steyr gespielt, dort stehen genauso viele Plätze wie im Schlossgraben zur Verfügung.

Das Programm

Die Fledermaus reloaded: Premiere: 21. Juli; weitere Termine: 22., 23., 28., 29., 30. Juli, 4., 5., 6. August

Gernot Kulis, Best of Ö3-Callboy: 26. Juli

Gemischter Satz:Günther Groissböck, Karl-Michael Ebner, Philharmonia Schrammeln31. Juli

Janoska Ensemble:3. August

Kino unter Sternenhimmel: 16., 17., 18., 23.–25. August

Mehr Infos zum Programm und zu den Tickets finden Sie auf www.musikfestivalsteyr.at