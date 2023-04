Die FH Steyr macht Digitalisierung mit dem neuen DigiSpace für alle erlebbar

„Die Management-Fakultät in Steyr war schon immer ein Trendsetter in Sachen ,Digitale Transformation‘“, sagt Heimo Losbichler, Dekan des Fachhochschul-Campus im Steyrer Wehrgraben. Nicht ganz zwei Jahre nach dem Startschuss eröffnete gestern das neue Digitalisierungszentrum der FH OÖ in Steyr. Auf einer Fläche von 500 Quadratmeter im Museum Arbeitswelt können künftig Unternehmen wie Studierende die Potentiale der Digitalisierung erleben und gestalten. Konzipiert wurde das DigiSpace von Professor Michael Shamiyeh, dem Leiter des „Center for Future Design“ an der Kunstuniversität Linz, und ausgeführt von Hertl.Architekten aus Steyr.

Im ersten Stock des Museum Arbeitswelt wurde das neue Digitalisierungszentrum des FH Campus Steyr auf zwei Ebenen beheimatet. Bild: win

Herzstück des neuen, auf zwei Ebenen beheimateten DigiSpace ist der Digital Boardroom mit einem Auditorium für 120 Personen und fünf Kojen, wo interaktive, digitale Optionen der Teamarbeit in Echtzeit genutzt und weiterentwickelt werden. Ausgestattet mit einer fünf Meter breiten LED Videowall, zwölf interaktiven Touchscreens, zwei Labors für Verhaltensanalyse mit hochmoderner Sensorik sowie der Smart Production Area gibt der DigiSpace praxisnahe Einblicke zu neuen, intelligenten Lösungen für das Management der digitalen Zukunft von Unternehmen.

Anhand konkreter Anwendungsbeispiele wird die digitale Transformation der Unternehmensführung gezeigt.

Studierende können davon lernen und Unternehmen profitieren – was Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner besonders wichtig ist: „Der FH DigiSpace rückt die wirtschaftliche Nutzung digitaler Technologien noch stärker in den Mittelpunkt, ist ein zusätzlicher Impulsgeber und stärkt so den Standort.“ Seitens des Landes seien daher 3,2 Millionen Euro in das Projekt investiert worden.

„Unternehmen, die digitale Technologien zur Optimierung ihrer Prozesse und zur Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen nutzen können, haben daher einen klaren Wettbewerbsvorteil“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der Eröffnung.

Der Campus Steyr mache mit dem neuen DigiSpace die „Digitale Transformation“ für Studierende und Partnerunternehmen erlebbar, konkretisiert Dekan Losbichler: „Wir geben ihr sprichwörtlich Raum.“

„Das neue Zentrum ist in erster Linie ein Raum des Lernens und der Forschung für unsere Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiter“, sagt Klaus Arthofer, Leiter des DigiSpace, „darüber hinaus planen wir Vorträge und Workshops für Unternehmen und alle Interessierten, um den Wissenstransfer vor allem für die regionale Wirtschaft und zu klein- und mittelständischen Unternehmen zu unterstützen und Zugang zu neuen Technologien ermöglichen.“

Zudem sollen regelmäßig auch Schüler bei Workshops mit der Welt der Digitalisierung im betriebswirtschaftlichen Kontext vertraut gemacht werden.

