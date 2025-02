Die Europameisterschaft der Inklusionsfußballer findet imJuni erstmals in Steyr statt

Schlag auf Schlag geht es heuer für das Steyrer Inklusionsfußballteam, eine Kooperation des SK BMD Vorwärts Steyr mit pro mente Oberösterreich: Von 23. bis 27. Juni findet im Vorwärts-Stadion der E.A.S.I.-Cup 2025 statt. Schon zuvor steigt am Dienstag, 18. Februar, von 10 bis 17 Uhr in der Steyrer Stadthalle der pro mente Austria Cup.

Es gleicht einer Sensation, dass es gelungen ist, diesen Cup nach Steyr zu holen. Immerhin handelt es sich dabei um die Europameisterschaft im Inklusionssport. Am E.A.S.I.-Cup nehmen Mannschaften aus psychosozialen Vereinen teil. Diese Organisationen betreuen Menschen mit psychosozialem Unterstützungsbedarf.

"Für sogenannte ,Special Needs Teams‘ gibt es ein breites sportliches Angebot", sagt Markus Hofer, Teamleiter der pro mente OÖ in Steyr. Er leitet dieses Projekt und treibt es mit viel Herzblut schon über Jahre hinweg voran: "Im psychiatrischen Bereich gibt es weniger Teams und Turniere. Nur ganz wenige Mannschaften sind in Fußballvereine eingebettet, so wie wir in Steyr." Im deutschsprachigen Raum ist das SKV-pro-mente-Inklusionsteam sogar das Einzige. "Dabei sterben weltweit pro Jahr etwa 700.000 Menschen durch Suizid", erklärt Hofer, "der E.A.S.I.-Cup hat das Ziel, die psychische Gesundheit publik zu machen und zu enttabuisieren."

Sponsoren werden gesucht

Die Kooperation zwischen dem SK Vorwärts Steyr und pro mente OÖ funktioniert bereits jahrelang hervorragend und geht weit über das Sportliche hinaus. Längst sei es normal geworden, dass an verschiedensten Stellen gegenseitig unterstützt und zusammengearbeitet werde, sagt Sabrina Waldbauer vom Vorwärts Medienteam. Einige Preise seien dadurch bereits gewonnen worden. Die Austragung des E.A.S.I.-Cups sei nun der logische nächste Schritt.

Die Fußballer selbst streichen Zusammenhalt, Teamgeist und Unterstützung in der Mannschaft besonders heraus. Die Leidenschaft fürs Kicken verbindet sie. Es sind die Turniere, die für ewig in Erinnerung bleiben.

"Besonders schön finde ich, dass das SKV-pro-mente-Team in den Fußballverein inkludiert ist, eine Seltenheit für Mannschaften mit solchem Hintergrund", betont Waldbauer: "Dabei kann es uns alle schneller treffen, als uns lieb ist, dass wir mit Herausforderungen konfrontiert werden, die uns aus der Bahn werfen." Fußball verbinde wunderbar, gebe eine Zugehörigkeit.

Als Vorbote des Cups ist die offizielle Fahne bereits im Stadion angekommen und wurde mit dem nächsten Austragungsort, Steyr, versehen. Auch die ersten Anmeldungen sind bereits eingetroffen. Mit Österreich, Deutschland, Tschechien, Holland, Island, Estland, Norwegen und Finnland hat ein spannendes internationales Teilnehmerfeld genannt. Interesse gebe es zudem von Großbritannien und der Slowakei.

Andreas Resch von Buburuza ist offizieller Dressen-Sponsor der heimischen Inklusionsmannschaft: "Ich finde es spitze, was die Jungs leisten. Das gehört viel mehr vor den Vorhang geholt."

"Die Menschen haben teilweise sehr wenig Geld zur Verfügung. Mit Sponsoren können wir es mehr Menschen ermöglichen, Teil der Mannschaft zu sein. Wichtig ist, dass alle Menschen, die zu uns kommen wollen, auch teilnehmen können", sagt Hofer. Dabei würden bereits kleine Beiträge oder Verpflegung enorm weiterhelfen.

