Gesund, genesen oder geimpft: Auch wenn die "3 G"-Regel in Kombination mit Abstandsbestimmungen die "Rückkehr" nicht unbedingt erleichtert, überwiegt in den meisten Branchen angesichts der gestern in Kraft getretenen Lockerungen die Zuversicht. "Man merkt, dass wieder mehr Leute in die Stadt strömen", sagt etwa der Steyrer Schuhhändler Reinhard Etlinger, "und wenn erst einmal das Wetter für die Gastgärten passt, dann wird auch die Freude am Einkauf wiederkehren." In Steyr wurde gestern am