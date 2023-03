Die ersten elf "Stolpersteine" kommen im Mai

Bereits 2022 entstand die Steyrer Stolperstein-Initiative, die im Mai die ersten elf Stolpersteine in Steyr verlegen wird – dort, wo diese Familien einst gewohnt haben.

Die Initiatorin Waltraud Neuhauser-Pfeiffer, die sich schon lange mit der Geschichte jüdischer Familien in Steyr beschäftigt, stellte das Projekt vor. Anna Warda vom Team um den deutschen Künstler Gunter Demnig, der die ersten Stolpersteine in den 90er Jahren in Berlin verlegte, erklärte die Idee dahinter und wie es dazu kam, dass dieses Jahr wahrscheinlich der hunderttausendste Stolperstein in Europa verlegt wird.

Ergänzende Beiträge gab es von Schülerinnen und Schülern des BRG und von Axel Kliment-Feuerberg, der unter anderem eine eigene Webseite zum Thema betreut. Schüler der HLW Steyr haben den Abend mitorganisiert.

