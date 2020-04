Die Ennstal Classic wurde abgesagt

Diese Absage wird Oldtimer- und Motorsportfans in der Region traurig stimmen: Die 28. Auflage der Ennstal Classic fiel dem coronabedingten Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August zum Opfer. Die von 22. bis 25. Juli geplante Oldtimerfahrt, die alljährlich in Steyr Tausende Schaulustige auf den Stadtplatz gelockt hatte und auch in Spital am Pyhrn eine beliebte Station hatte, wurde ersatzlos gestrichen. "Die 29. Ausgabe soll von 21. bis 24. Juli 2021 stattfinden", verkünden die Organisatoren auf ihrer Homepage.

