"Die Einwohner sollen sich mit den Familien auf den Fotos identifizieren"

Es soll keine "Familie Putz" porträtiert werden, sondern Familien aus den Gemeinden, mit denen sich die Einwohner identifizieren können – das ist der Plan für die neue Homepage des Vereins Westwinkel. Der Zusammenschluss der fünf Gemeinden Strengberg, St. Pantaleon-Erla, Ernsthofen, Ennsdorf und St. Valentin stärkt mit den heimischen Unternehmen die Wirtschaft. Nun soll auch der öffentliche Auftritt des Vereins neu gestaltet werden und die Stärke der fünf Gemeinden repräsentieren. Aus diesem Grund sucht der Verein Westwinkel Modelfamilien in den fünf Gemeinden, die sich für Fotoshootings – etwa in der Natur, beim Einkaufen oder in gewöhnlichen Alltagssituationen – begeistern können.

Voraussetzungen für die Teilnahme gibt es keine, nur "die Lust daran, fotografiert zu werden", sagt Projektleiterin Christa Birmili. "Falls Kinder dabei sind, müssen die mitmachen wollen. Wir suchen aber auch ältere Paare – also quer durch den Altersschnitt."

Keine professionellen Models

Die Fotos werden für diverse Veröffentlichungen des Vereins Westwinkel verwendet: Auf der Homepage, den Sozialen Medien und auch für Beiträge in Zeitungen. Gemeinsam mit Fotografin Maria Auinger, die das Shooting betreut, wurden zahlreiche Ideen für die Shootings entwickelt, die in den fünf Gemeinden je nach Jahreszeit fotografiert werden, sagt Birmili.

Dass keine professionellen Models mitwirken werden, war Projektleiterin Birmili von Anfang an klar: "Nachdem unser Verein für Regionalität steht, wollen wir dies auch mit dieser Aktion unterstreichen. Es sollen möglichst viele Personen aus den Gemeinden integriert werden." Bewerbungen mit Foto können an info@westwinkel.at geschickt werden, als Entschädigung gibt es Westwinkel-Gutscheine. (kap)