Die dritte VCA-Niederlage in Folge

Nach den beiden Auswärts-Pleiten gegen Aich/Dob gab es nun im Heimderby gegen Tabellenführer Union Waldviertel ein nach Sätzen klares 0:3 (22:25, 22:25, 21:25). "Am Ende war es wie zuletzt gegen Aich/Dob. In der entscheidenden Phase konnten wir nicht dagegenhalten. Das müssen wir jetzt im Hinblick auf die Playoffs noch verbessern", sagt VCA-Sportdirektor Michael Henschke. In Anbetracht der vielen Spiele in kurzer Zeit und der zahlreichen Verletzungen sei er mit der Leistung dennoch zufrieden. Speziell er neue Angreifer Milutin Pavicevic aus Montenegro, der erst seit einer Woche in Amstetten trainiert, habe sich als Topscorer mit 18 Punkten in Szene setzen können.