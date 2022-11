Die drei Finalisten beim Music Award Steyr stehen fest

Von insgesamt 15 Teilnehmern aus ganz Oberösterreich haben es drei Bands ins Finale des diesjährigen Music Award Steyr (MAS) geschafft. Wer den Hauptpreis, einen professionellen Musikvideodreh, gewinnt, entscheidet sich allerdings erst am 11. November. Da wird der Sieger in einem eigens produzierten Video in sozialen Medien und auf der Webseite www.musicawardsteyr.at bekannt gegeben.

Im Rennen sind ganz unterschiedliche Stilrichtungen und Künstlerpersönlichkeiten. Mystisch angehauchten Dark Pop, der international Anklang findet, verkörpert "Sina Moonlake", aufstrebende Sängerin aus Mondsee. "Cecilia ist ein Alternative-Pop-Duo aus Linz, dessen musikalisches Fundament in der Kombination aus akustischen und elektronischen Elementen liegt. "dnbmoo" alias Moritz Grillnberger, der im Raum Steyr seine Musik produziert, sagt: "Mittlerweile bin ich seit fünf Jahren als Produzent aktiv. Musik ist eine Kunst für sich und so vielfältig, dass man auch nach Jahrzehnten lange nicht ausgelernt hat". Er versuche sich mit jedem Song von der Masse abzuheben. "Ich möchte, dass meine Musik einzigartig und unverkennbar ist."

Viel Zuspruch von den Fans

Die Organisatoren des Music Award Steyr freuen sich über 900 registrierte Fans, die abgestimmt haben. "Wir sind begeistert von diesem Zuspruch", sagt Tobias Kammerhofer von der Steyrer Werbe- und Filmagentur "Werbeberg", die mit den Gewinnern das Musikvideo umsetzen wird. Kammerhofer, Günter Stöffelbauer von Highjump und Stefan Kern von Kern Musikinstrumente sind die Köpfe hinter dem Steyrer Musikpreis, der von Beginn an von der Steyrer Zeitung unterstützt wird. "Auch die Edition 2022 des Music Award Steyr spiegelt die große Bandbreite der oberösterreichischen Popmusik-Szene. Der Großteil der Acts überzeugt mit professionellen Einsendungen, das Durchhören macht Lust auf mehr", sagt Experte Wolfger Buchberger vom Pop-BORG Linz. Heuer fand der MAS zum zweiten Mal für ganz Oberösterreich statt. "Das war eine Herausforderung, die wir gut gemeistert haben", sagt MAS-Obmann Kammerhofer. Deshalb soll das wohlklingende Projekt im nächsten Jahr fortgesetzt werden.