STEYR. "Bei uns in der Landesausstellung ,Arbeit, Wohlstand, Macht‘ darf alles fotografiert werden", sagt Ludwig Vogl, Ausstellungsleiter in Steyr, "wir freuen uns sogar darüber, wenn diese Inhalte gepostet und im Internet geteilt werden." Das war nicht immer und ist nicht überall so. Und vielleicht hat es Museen für manch junges Zielpublikum daher in ein verstaubtes Eck gerückt, in dem Museen längst nicht mehr verharren. "Die Zeit der klassischen Vermittlung ist vorbei", sagt Herta Neiß,