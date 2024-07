"Die Dame vom Maxim" verdreht dem gesamten Theater am Fluss den Kopf

STEYR. Regisseur und Intendant Bernhard Oppl bringt die Neuinszenierung ab Donnerstag im Theater am Fluss zur Aufführung. Die Musiker rund um Wiff LaGrange sind Mechaniker und spielen in einer Kfz-Werkstätte. Zum Zehn-Jahres-Jubiläum dieser einzigartigen Bühne an der Enns hat der leidenschaftliche Theatermacher die "Dame vom Maxim" modern adaptiert und ins Heute geholt.