Die Chöre singen erst wieder im nächsten Jahr

Die siebente Auflage des traditionellen Chorspektakels in den historischen Höfen und auf dem Steyrer Stadtplatz wäre am Samstag, 6. Juni, eine fulminante geworden: "Mit 17 teilnehmenden Chören, 13 Höfen und rund 300 Sängern und Sängerinnen hätten wir Rekorde auf allen Ebenen erzielt", sagt Wolfgang Fahrnberger, Sprecher des Männergesangsvereins Sängerlust. Doch selbst die Sangeskraft eines der ältesten Männerchöre Österreichs war heuer gegen das Coronavirus chancenlos: "Schweren Herzens mussten wir uns zur Absage entschließen." Ein Herbsttermin wäre nicht machbar gewesen. Nun wird das 7. Steyrer Chorspektakel am 12. Juni 2021 stattfinden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.