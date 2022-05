Die Caritas bietet ab sofort auch diskrete Online-Sozialberatung an

514 Personen, davon 311 Frauen und 203 Männern, sowie 409 mitbetroffenen Kindern wurde im Vorjahr von der Caritas-Sozialberatung Steyr geholfen. Im Jahresvergleich bedeutete dies einen deutlichen Anstieg um 25 Prozent an betreuten Personen. Für Menschen in Not gibt es nun nicht nur in der Caritas-Sozialberatung Steyr "erste Hilfe", sondern auch online: Über www.caritas-wegweiser.at geht es schnell und diskret zur Beratung und Unterstützung.

Die Sozialberater der Caritas merken, dass in den letzten Monaten die Unterstützungsanfragen aufgrund der steigenden Wohn- und Energiekosten zunehmen. "Wir wissen, dass es vielen Menschen trotz des enormen finanziellen Drucks aus den unterschiedlichsten Gründen schwerfällt, eine Sozialberatungsstelle aufzusuchen. Die neue Online-Beratung soll den Zugang erleichtern", sagen Eva Hoppe und Ursula Bichler, die beiden Steyrer Caritas-Sozialberaterinnen.

Auf digitalem Weg kann künftig die Beratung von zuhause aus in Anspruch genommen werden. Auch in ländlichen Regionen oder für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, bringt die Online-Beratung viele Vorteile.

Eva Hoppe, Caritas-Sozialberaterin in Steyr Bild: (Caritas)

"Weil Armut in unserer Gesellschaft oft als Makel und eigene Schuld der Betroffenen angesehen wird, fürchten manche auch, von Bekannten gesehen zu werden, wenn sie zu uns kommen", sagt Hoppe aus Erfahrung. "Über den digitalen Weg fallen diese Hemmschwellen weg, weil sich die Menschen diskret an die Caritas wenden können."

Zwei Mal pro Woche besteht dabei die Möglichkeit des Sofortchats, wo Hilfesuchende direkt und anonym eine Beratung erhalten. Die Chatfunktion ist am Dienstag von 13 bis 15 Uhr und am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Der Einstieg erfolgt über www.caritas-wegweiser.at

Haussammlung läuft an

Diese "erste Hilfe" bei finanziellen Problemen kann die Caritas nur dank Spenden leisten. Ehrenamtliche Mitarbeiter aus den Pfarren in Steyr und Steyr-Land werden daher in den kommenden Wochen wieder ihre Haussammlung durchführen. Die Online-Sozialberatung wird auch vom Sozialministerium gefördert.