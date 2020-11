Die Bundesforste testen kontaktlose Holz-Logistik

AMSTETTEN. Die Bundesforste testen aktuell eine neue Hightech-Vermessungsstation auf ihrem neuen Holzlagerplatz in Amstetten. Dabei funktioniert der gesamte Lagerprozess von der Zufahrt über Verwiegung bis hin zur Verladung vollelektronisch und zur Gänze kontaktlos. "Es ist die erste Anlage dieser Art in Österreich", sagt Vorstand Rudolf Freidhager. Diese Form der Holzübernahme biete gerade in diesen schwierigen Zeiten maximale Sicherheit und sei gleichzeitig transparent und hocheffizient. Mehr als 40.000 Festmeter Holz sind bereits über das neue System abgewickelt worden. Ab Jänner 2021 soll der Vollbetrieb starten. Aktuell sind rund 5000 Lkw-Ladungen Holz, in Summe mehr als 150.000 Festmeter, in Amstetten eingelagert.

