Die besten Faustballerinnen der Welt

Das Damenteam der Union Nußbach hat etwas mit dem FC Barcelona gemeinsam. Was die Katalanen im Fußball sind, sind die Oberösterreicherinnen derzeit im Faustball: die beste Vereinsmannschaft der Welt. Nach dem Sieg beim Turnier in Jona und einem zweiten Wettbewerbsplatz in Widnau (beides Schweiz) stießen die Nußbacher Faustballerinnen Sogipa Porto Alegre (Brasilien) vom ersten Tabellenplatz der Weltrangliste. Mit 450 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten und 1150 Zählern vor dem Drittplatzierten Duque de Caxias (Brasilien) haben die Mädchen bei zwei noch ausständigen 500-Punkte-Turnieren in Leonding und Leipzig die Chance, die Führung bis zur Jahreswertung zu behaupten. Für das World-Tour-Final im nächsten Jahr ist die Mannschaft bereits fix qualifiziert. Im Finale schlägt das Team schon heuer auf, nachdem Nußbach als Achtplatzierter des Vorjahres für den brasilianischen Klub C.C.C.A. Rosario nachrückte, der aus wirtschaftlichen Gründen und wegen vieler verletzter Spielerinnen im Kader die Teilnahme von 13. bis 15. September im Sportzentrum Nord in Salzburg abgesagt hatte.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at