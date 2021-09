Die Beatles im Steyrer Akku

Bei diesem Musical handelt es sich um eine erfundene Steyrer Sage, die musikalisch zur Gänze auf Beatles-Songs mit neuen deutschen Texten zurückgreift. Aus "Strawberry Fields Forever" etwa wurde das Corona-Lied "Klopapierberge von Zewa", aus "All you need is Love" "Do hot´s a Hitz do in dem Kaff". Inhaltlich greift das Stück auf das Stadtgeschehen zurück: Zwei Schülerinnen aus Liverpool enträtseln in Steyr das Geheimnis der singenden Sitzbänke am Brucknerplatz. Premiere ist am Donnerstag um 19 Uhr. Weitere Termine sind am 17., 20. und 21. September.