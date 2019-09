Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter, die Trendumkehr rückt aber näher

Wer ihn kennt, der weiß: Hubert Heindl ist keiner, der Katastrophenszenarien herbeiredet und den sprichwörtlichen Teufel an die Wand malt. Im Gegenteil. Dass er als Leiter des AMS Steyr bald schon davon berichten muss, dass die Arbeitslosigkeit wieder ansteigt: Damit rechnet er allerdings schon. "Dramatisch wird es aber wohl nicht werden", sagt er. Und noch sei es nicht so weit.

Noch gibt es viele offene Stellen

Tatsache ist: Die nackten Zahlen, die sich im aktuellen Arbeitsmarktbericht des AMS Steyr finden, zeugen auch nach wie vor davon, dass es um die Wirtschaft in der Region sehr gut steht. Aktuell sind 2962 Frauen und Männer aus den Bezirken Steyr-Stadt und Steyr-Land arbeitslos gemeldet. Im Jahresvergleich ist das ein Rückgang um 147. Die Arbeitslosenquote ist damit von sieben Prozent auf nunmehr 6,7 gesunken. Heindl: "Dass die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich sinkt, das geht jetzt ohne Unterbrechung seit Ende 2016 so." Und auch offene Stellen hätte er noch sehr viele anzubieten, 973 genau.

Was dennoch für eine Trendumkehr spricht – und dafür, dass noch heuer die Arbeitslosigkeit in und um Steyr steigt: Das sind die Kurven in Heindls Unterlagen. Die haben sich zuletzt nämlich zusehends abgeflacht. "Wir haben zwar immer noch einen Rückgang von 0,3 Prozentpunkten bei der Arbeitslosenquote, da waren wir aber auch schon einmal bei einem ganzen Prozent oder sogar mehr."

Was Heindl noch mehr fürchtet als rückläufige Umsätze bei den Firmen der Region, ist die Angst vor einer (möglichen) Rezession. Bei der Frage, ob eine Firma Arbeitskräfte einstellt, sei viel Psychologie im Spiel. Ist davon die Rede, dass der Wirtschaft ein Abschwung droht, sei ein Firmen- oder Personalchef zurückhaltender mit Einstellungen.

Von einer schwächelnden Wirtschaft sei derzeit nichts zu bemerken im Arbeitsmarktbezirk Steyr, so Heindl. Auch die angebliche Dieselkrise hätte sich nicht auf den Arbeitsmarkt in der "Dieselmetropole" Steyr ausgewirkt. Kommt es heuer doch noch zu einem Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen, dann werde das am ehesten gegen Ende des Jahres sein. Und: In gewissen Branchen werden nach wie vor massiv Arbeitskräfte gesucht. Heindl: "Einen Koch zum Beispiel, der gesund ist und vielleicht sogar bereit, auswärts zu arbeiten, können wir innerhalb weniger Minuten vermitteln."

Auch die Jugend hat Arbeit

Die weiteren Zahlen aus dem aktuellen Steyrer Arbeitsmarktbericht: Neben der Arbeitslosigkeit selbst ist auch die Zahl derer weiter gesunken, die sich in einer Schulung befinden (und als solche nicht als arbeitslos gelten): Waren es per Ende August 2018 noch 735, sind es nun 691. Von den 2962 Arbeitslosen, die per 31. August beim AMS Steyr gemeldet waren, sind mehr als ein Drittel 50 Jahre und älter. Die Jugendarbeitslosigkeit ist nach wie vor gering: 120 jungen Leuten, die eine Lehrstelle suchen, stehen 58 offene Lehrstellen gegenüber.