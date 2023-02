Die Abwesenheit von Walter Garde war kein Thema

In Steyr werden die ersten elf „Stolpersteine“ am 24. Mai verlegt.

Helene Reis nahm an der allerletzten Sitzung der jüdischen Kultusgemeinde in Steyr am 27. Juni 1938 teil. Zuvor hatte die Gestapo ihr Haus in der Gleinkergasse 18 durchsucht, Geld und Sparbücher beschlagnahmt. Wenig später wurde das Leben und Wirken von Helene Reis vom NS-Terror-Regime als volks- und staatsfeindlich eingestuft, ihre Vermögenswerte wurden eingezogen. Ihr Spirituosenhandel wurde "arisiert" und an den Getränkehändler Theodor Purkhart veräußert.