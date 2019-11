Diafestival 2019: In bunten Bildern geht es rund um die Welt

Das bunte Festival umfasst vier Multimediavorträge. Alle finden sie – am Samstag, 9., und Sonntag, 10. November – im Steyrer Stadttheater statt. Hier der Überblick über das Programm:

Samstag, 9. November, 16.30 Uhr: Hans Thurner berichtet über krachende Eisberge, blühende Blumentäler und singende Wale. Das alles und mehr hat er in Grönland zu sehen und zu hören bekommen. Unterwegs war der Abenteurer großteils zu Fuß, mit dem Kajak und dem Hundeschlitten.

Samstag, 9. November, 19.30 Uhr: Das Himalaya-Gebirge hat Pascal Violo erkundet. In Bhutan hat er sich auf die Suche nach dem Glück begeben, in Tibet hat er den heiligen Berg Kailash umrundet. In Ladakh hat er den Dalai Lama getroffen.

Sonntag, 10. November, 15 Uhr: Mit ihren Töchtern waren Barbara Vetter und Vincent Heiland durch Sri Lanka unterwegs. Auch im Regenwald und an weißen Traumstränden sind sie gelandet. Am faszinierendsten: die Begegnungen mit den frei lebenden Elefanten.

Sonntag, 10. November, 18 Uhr: 7000 Kilometer hat Heiko Bayer entlang der Anden zurückgelegt – vom Pico Humboldt im Norden bis zum Kap Hoorn im Süden.

Alle Infos gibt es im Internet auf www.kalkalpendiafestival.at