Deutlich mehr Langzeitarbeitslose in Steyr: Satter Anstieg um 40,6 Prozent

Der Arbeitsmarkt in der Region Steyr-Kirchdorf hat sich weiter eingetrübt. Beim AMS Steyr waren Ende Oktober 3253 Personen, davon 1418 Frauen und 1835 Männer, arbeitslos gemeldet. Das ist im Jahresvergleich ein Anstieg um 404 Personen beziehungsweise 14,18 Prozent. In Schulung befanden sich am Monatsende 931 Menschen und damit um 89 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für den AMS-Bezirk Steyr beträgt somit 7,3 Prozent nach 6,4 Prozent Ende Oktober 2023.