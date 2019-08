Derby zum Ligaauftakt: Gaflenz und Ardagger streben das Mittelfeld an

"Wir dürfen nicht wie im Vorjahr nach drei Spielen ohne Sieg dastehen, sonst liegen die Nerven wieder blank", warnt SCU-Ardagger-Trainer Michael Unterberger. Daher wird jeder seiner Spieler mit den Gedanken im Kopf in den Mannschaftsbus steigen, am Platz des SV Harreither Gaflenz gleich vom Anpfiff an um jeden Ball zu fighten. Die Heimelf ist aber auf den Bewegungsdrang der Gäste beim West-Derby in der NÖ. Landesliga morgen, Samstag, um 17 Uhr in der einstigen "Söcki-Bärn"- und nunmehr "Harreither-Arena" vorbereitet.

"Wir sind ein Ausbildungsverein", sagt SV-Gaflenz-Obmann Günther Kellnreitner. Abstiegskampf soll dabei nicht am Lehrplan stehen. Die junge Truppe um die "Routiniers" Martin Teurezbacher und Stefan Stradner mit den Neuzugängen Torwart Lorenz Pichler, Tobias Teufner und Maximilian Oberforster soll sich als Ziel in der Meisterschaft nur vom Abstiegskampf fernhalten. "Den Titel werden sich Retz, Krems, Kottingbrunn und Scheiblingkirchen untereinander ausmachen", tippt Trainer Stefan Kogler. Der SV Gaflenz selbst soll für jeden Meisterschaftskandidaten ein unangenehmer Gegner sein – gleiches nimmt sich der SCU Ardagger vor.

Nicht mehr vertreten in der NÖ. Landesliga ist St. Peter/Au. Der Absteiger hat in der 2. NÖ. Landesliga wenigstens einen Grund, auf den er sich freuen kann: Gegen den Nachbarverein Seitenstetten wird es beim Publikum zugkräftige Derbys geben. Auch zu Schlagerspielen gegen SC Wieselburg, ASK Ybbs und SVG Purgstall ist der Weg nicht weit.

