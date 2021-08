Derby: Seitenstetten wachte zu spät auf

Nach einer guten halben Stunde schien das West-Derby in der 2. Landesliga zwischen Seitenstetten und St. Peter/Au vor 700 Zuschauern erledigt. Die Gäste hatten mit den Seitenstettner Hausherren kurzen Prozess gemacht und lagen nach einem Eigentor von Pfaffenbichler in der 34. Minute 3:0 in Führung, weil zuvor schon Mayr-Fälten (23.) und Idrizaj (27.) trafen. Nach der Pause kamen aber Seitenstettner aus der Kabine, die sich auf eine Aufholjagd eingeschworen hatten. In der 48. Minute verkürzte Oberforster mit einem verwandelten Elfmeter auf 1:3. Nur vier Minuten später folgte erneut Torjubel. Wieder war es Oberforster, der mit dem Treffer zum 2:3 seine Mannschaft ins Match zurückholte. Seitenstettens Zwischenhoch reichte für den Ausgleich nicht mehr. "Wir verschliefen die erste Halbzeit", sagte Seitenstettens sportlicher Leiter Günther Gugler. "Wir waren um das eine Tor besser", bilanzierte St. Peters Obmann Stefan Breitenberger.