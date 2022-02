Derby im Vorwärtsstadion: Schießbude gegen Torfabrik

Der SK Vorwärts Steyr hat mit 17 Toren aktuell die wenigsten in der 2. Bundesliga erzielt, SKU Amstetten nimmt in dieser Wertung mit 39 Treffern Rang zwei ein. 35 Gegentore der Rot-Weißen bedeuten die drittlöchrigste Abwehr der Liga, die 16 der Mostviertler sind die drittwenigsten. In sieben Zweitligaduellen gab es nur einen Steyrer, aber fünf Amstettner Siege.

Die Ausgangslage vor dem Derby am Sonntag ab 10.30 Uhr im Vorwärtsstadion ist damit klar: Schießbude trifft auf Torfabrik. Dennoch dürfen Vorwärts-Fans mit der Erwartung einer Wende zur Matinee pilgern: Die Rot-Weißen sind seit fünf Meisterschaftsspielen ungeschlagen, haben dabei Topteams wie Meister Blau-Weiß Linz, Red-Bull-Filiale Lieferung oder Bundesliga-Absteiger St. Pölten Punkte abgeknöpft und selbst die Vorbereitung mit weißer Weste überstanden. An Selbstvertrauen sollte es daher nicht mangeln.

"Harte Arbeit zahlt sich aus. Wir sind auf einem guten Weg", sagt Trainer Daniel Madlener: "Wir können noch einiges besser machen, und das werden wir am Sonntag auch auf den Platz bringen. Es steckt viel Potenzial in dieser Mannschaft." Auch wenn Amstetten ein sehr gutes Team sei, diesmal solle ein Sieg gelingen. Madleners Optimismus wird auch von der Rückkehr des zuletzt erkrankten Alem Pasic genährt.

Auf die leichte Schulter werde er Vorwärts trotz des vorletzten Tabellenrangs nicht nehmen, sagt Jochen Fallmann, Trainer des Tabellenvierten aus Amstetten: "Wir sind nach schwieriger Vorbereitung toll in die Saison gestartet. Wir sind offensiv unberechenbar und defensiv kompakt."