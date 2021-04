Derby gegen die Juniors: Vorwärts sollte "liefern"

Nach zwei Niederlagen in Folge gegen die Topteams der 2. Bundesliga, Blau-Weiß Linz und Herbstmeister Lafnitz, will der SK BMD Vorwärts Steyr heute wieder zurück in die Spur finden. Gegner ab 18.30 Uhr in Pasching sind die LASK Juniors. Danach folgen bis zum Saisonende noch vier Partien, in denen der Klassenerhalt fixiert werden muss.

Trainer Andreas Milot gibt sich vor dem Oberösterreich-Derby betont zweckoptimistisch. Auch weil er nach der 0:5-Klatsche gegen Blau-Weiß bereits gegen Lafnitz eine deutliche Leistungssteigerung seiner Elf erkannte: "Die beiden Niederlagen waren kein Beinbruch, in diesen Partien wären es Bonuspunkte gewesen", sagt Milot, "wir werden sicher noch punkten und wir wissen, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Jetzt kommen die Spiele, die wichtig sind."

In einer Woche folgt das Heimspiel gegen Liefering, danach das Doppel am Donnerstag in Dornbirn und am Sonntag daheim gegen Innsbruck. Zum Abschluss folgt am 23. Mai die Begegnung bei den Young Violets.

Das Hinspiel gegen die Juniors in Steyr gewann Vorwärts übrigens mit 3:1. Insgesamt ist die Bilanz nach 20 Aufeinandertreffen absolut ausgeglichen – mit jeweils acht Siegen bei zwei Unentschieden und einem Torverhältnis von 29:29.

Amstetten wieder im Aufwind

Ebenfalls heute ab 18.30 Uhr geht es auch für SKU Amstetten weiter. Die in der Tabelle einen Punkt vor Vorwärts auf Rang 11 platzierte Elf von Trainer Joachim Standfest bekommt es mit den siebtplatzierten Kapfenbergern zu tun. Die Mostviertler konnten nach sechs Niederlagen in Serie gegen die Young Violets endlich wieder einmal punkten und wollen sich mit einem Sieg gegen die Steirer einen Polster im Abstiegskampf verschaffen. Danach folgen die Begegnungen in Lustenau, gegen den FAC, gegen Rapid II und zum Abschluss das Niederösterreich-Derby in Horn.