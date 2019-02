Der VCA setzt im Derby auf seine jungen Cuphelden

AMSTETTEN. "Ein Derby ist natürlich immer was Besonderes, zum einen weil es eine Prestigeangelegenheit ist, zum anderen, weil es ein Duell vor dem besten Volleyballpublikum der Liga ist", sagt Amstettens Sportdirektor Michael Henschke vor der Partie heute um 19 Uhr in Zwettl gegen Union Waldviertel.

Ob Kornel Kowalewski und Arthur Darmois im Derby gemeinsam blocken werden, ist ungewiss. Bild: Maurer

Nach dem fünften Einzug in das Cupfinale, das in Graz gegen die Hausherren verloren wurde, erwartet die Mostviertler nun wieder der Bundesligaalltag. In den verbleibenden vier Runden werden die Amstettner vor allem auf den Nachwuchs setzen. "Die jungen Spieler haben sich im Cup extrem gut präsentiert. Darum bekommen sie nun ihre Einsatzzeiten in der Liga", sagt Henschke. Mit Blick auf die kommende Saison bringe dies wertvolle Erfahrung und Praxis.

Die VCA-Spieler können sich aber auch danach nicht ausrasten: Bereits am Freitag um 19 Uhr gastiert Tabellennachbar Weiz in der Amstettner Pölz-Halle.

