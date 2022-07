Mit mehr als 700 Denkmälern und rund 90 Prozent des Stadtkerns unter Denkmalschutz zählt Steyr zu den herausragenden historischen Regionen Österreichs. Flächenmäßig größtes Denkmal der Stadt ist der seit 1919 öffentlich zugängliche Schlosspark.

Durch das Engagement des im Jänner vor einem Jahr gegründeten „Forums Schlosspark“ ist dieses innerstädtische Juwel wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Stadt Steyr hat daher den renommierten Landschaftsarchitekten Alfred Benesch engagiert, um einen Entwicklungs- und Pflegeplan für diese grüne Lunge des Stadtzentrums, den er als eigenen Stadtteil betrachtet, zu erarbeiten.

Bei einem ersten Bürgerdialog am Dienstagabend wurden von der Stadt mehr als 50 interessierte Steyrer über bereits umgesetzte Schritte und die weiteren Planungen in Kenntnis gesetzt. Unter anderem wurde der Zustand des Teiches verbessert und auch Sitzsteine zum Verweilen am Wasser gelegt. In weiterer Folge soll die Teichfontäne reaktiviert werden, der brüchige Asphaltweg vor der Gärtnerei entsiegelt und neue Sitzmöglichkeiten installiert werden.

„Ich freue mich über dieses große Interesse am Schlosspark“, sagt Bürgermeister Markus Vogl, „der Abend wurde von fachlicher Seite sehr gut vorbereitet, die Leute sind mit Leidenschaft am Werk.“ Ziel sei es, bis zum Jubiläum des Schlossparks diesen für alle Steyrer als Lebens- und Erholungsraum zu verbessern. Vogl: „Die Frage lautet also: Wie soll der Park im Jahr 2045 aussehen? Daran arbeiten wir.“