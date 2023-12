Der Steyrer Hrinkow-Rennstall stellte heuer erstmals den "Glocknerkönig"

Abstürze, Abschiede, Glücksmomente – das dritte Quartal brachte eine Fülle emotionaler Momente.

Sparzwang: Zur Jahresmitte wurde die prekäre finanzielle Lage der Stadt Steyr publik. Bürgermeister Markus Vogl (SP) gab bekannt, dass auf die Steyrer Gebührenerhöhungen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen zukommen: von den Parktarifen bis zur Hundesteuer, von der Kanalgebühr bis zu einer Preissteigerung bei Mittagessen in Kindergärten, Horten und Schulen.

Glocknerkönig: Wer diesen Titel trägt, ist in der heimischen Radsportszene ein gefragter Mann. Jonas Rapp vom Steyrer Hrinkow Advarics Cycleang Team holte sich bei der 72. Österreich-Radrundfahrt diesen speziellen Sieg auf der Königsetappe mit einem Husarenritt hinauf auf Österreichs höchsten Berg vor dem Schwanenstädter Lukas Pöstlberger vom World-Tour-Team Jayco. Tags darauf endete die vierte von fünf Etappen nach einer Schleife über den Porscheberg am Steyrer Stadtplatz, wo den Radprofis ein würdiger Empfang in Oberösterreichs Radhauptstadt bereitet wurde.

Parkplatzsperre: Im Stodertal ging es wieder einmal rund. Nachdem die Parkplätze in der Polsterlucke von der Gemeinde Hinterstoder ohne entsprechende Widmung und Genehmigung errichtet worden waren, wurden sie vom Land Oberösterreich nach einer Beschwerde ab 20. Juli behördlich gesperrt.

Stegstreit: Dieser Konflikt hatte der Steyrer SP gerade noch gefehlt. Nachdem Bürgermeister Vogl und der Stadtsenat als Würdigung des verstorbenen Theater-am-Fluss-Gründers den Fußgängersteg nach Münichholz in "Herbert-Walzl-Steg" umbenannt hatten, waren Münichholzer Genossen entsetzt. Sie sammelten mehr als 1000 Unterschriften für die Beibehaltung des Namens "Sandmair-Steg".

Zehn-Meter-Turm: Ein Steyrer Bademeister schaffte es zu ungewollter österreichweiter Bekanntheit: Er beförderte mit einem Tritt einen jungen Badegast vom Zehn-Meter-Turm des Stadtbades in die Tiefe. Das Video ging viral, der Bademeister war seinen Job los, Beschimpfungen des Kassenpersonals waren die weniger schöne Folge.

Abstürze: Zwar keine politischen, sehr wohl aber dramatische Abstürze erlebten die Bürgermeister von Molln und Maria Neustift. Andreas Rußmann stürzte am Achensee mit seinem Gleitschirm aus zehn Metern Höhe ab und brach sich dabei das Becken. Martin Haider verlor beim Umbau der Volksschule Maria Neustift, bei der er selbst mithalf, auf der Leiter das Gleichgewicht und fiel dreieinhalb Meter in die Tiefe. Er zog sich dabei einen offenen Unterschenkelbruch und ein komplett zertrümmertes Fersenbein zu. Beide blickten aber optimistisch in die Zukunft.

Andreas Rußmann, Mollner Bürgermeister Bild: feh

Gas: Die Montanbehörde erteilte dem Unternehmen ADX Anfang August grünes Licht für die geplante Probebohrung "Welchau 1" am Rande des Nationalparks. Der Dauerkonflikt mit den Umweltschützern ging jedoch weiter.

Karriereende: Vizeweltmeister, zweimal Europameister, dreimal Olympia-Teilnehmer – mit dem 42-jährigen Clemens Doppler beendete einer der besten Sportler Steyrs heuer seine Karriere. Österreichs erfolgreichster Beachvolleyballer galt vielen auch deshalb als Vorbild, weil er trotz zahlreicher schwerer Verletzungen nie den Mut verlor.

Top-Beachvolleyballer Clemens Doppler Bild: Martin Proell

Kinderuni: Die vor zwanzig Jahren in Steyr erstmals durchgeführte Kinderuni feierte ihr Jubiläum mit einer großen Party am FH-Campus im Wehrgraben. Rektor Andreas Kupfer verwies mit Stolz darauf, dass diese Idee mittlerweile an sechs Standorten im Bundesland sowie "on tour" umgesetzt wird.

Schutzengel: Einen solchen dürfte die 15-jährige Lisa gehabt haben, die nach einem Festbesuch in Leonstein noch aufs Klo wollte und dabei 30 Meter einen Steilhang zur Steyr hinabstürzte. Sie überlebte, trug aber schwere Verletzungen davon.

Schönster Fleck: Steyr schaffte es bei "9 Plätze – 9 Schätze als Oberösterreich-Sieger bis ins Bundesfinale. Dort blieb der schönen Steyrer Altstadt allerdings ein Stockerlplatz verwehrt.

