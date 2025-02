Der Steyrer Bahnhof steht im Internet wieder als Schandfleck am Pranger

Eigentlich befährt der "Online Casino Blog" aus Deutschland ein anderes Gleis, er will ein "Ratgeber zum Online-Glücksspiel sein", wie auch die Werbefenster für Casinos, einarmige Banditen und Wettbüros verraten. Dem Internetsurfer wird aber auch "Wissenswertes" geboten, darunter jüngst ein "Bahnhofs-Ranking", welche die beliebtesten Bahnstationen Österreichs seien – und natürlich auch das Gegenteil davon. Wie das Portal, das seinen Sitz auf den Seychellen hat, in einer Presseaussendung bekannt gab, rangiert der Bahnhof Steyr mit einer durchschnittlichen Bewertung von 2,8 von fünf möglichen Sternen als der "unbeliebteste Bahnhof der Nation" österreichweit auf dem letzten Platz. Grundtenor der insgesamt abgegebenen 70 Bewertungen sei, dass das "WC eine Zumutung" sei, der Lift regelmäßig stecken bleibe und das Gebäude "dreckig und heruntergekommen" sei.

Das Sample von nur 70 Bewertungen ist nicht das einzige Problem der Erhebung. Manche Einträge – es handelt sich um jene auf "Google Maps", die man für das Ranking herangezogen hat – reichen sieben Jahre zurück, die geringe Anzahl an Rezensenten macht die Bewertung, passend zu der Website, zur Lotterie. Die Haltestelle in Steyr-Münichholz finden auf "Google Maps" 14 Bewerter mit durchschnittlich 3,5 Sternen zumindest ganz okay. Und der Steyrer Lokalbahnhof, wo die Museumsbahn ins Steyrtal abdampft, wäre dann überhaupt der Bundessieger als beste Bahnstation im ganzen Land: Ein einziger (!) Eisenbahn-Nostalgiker aus Ungarn postete "Der Rauch und der Ruß der alten Zeit sind hier vorhanden" und gab fünf Sterne.

Jetzt ist es nicht so, dass die Welt nicht wüsste, dass der Steyrer Bahnhof kein Schmuckstück und alles andere als eine Visitenkarte für die Stadt ist. Bei den jährlichen Rankings des seriösen Verkehrsclubs Österreichs (VCÖ) befinden sich der Bahnhof und sein Ambiente beharrlich im Tabellenkeller. Die Fahrgäste beklagen ein heruntergekommenes Gebäude ohne Toilettanlagen – kein angenehmer Ort, um auf den Zug zu warten.

Der Zustand wird heuer noch andauern. Aber die Bundesbahnen (ÖBB) und die Stadtgemeinde Steyr arbeiten daran, die Missstände zu beheben, und überhaupt an einer Revitalisierung des gesamten Areals. Die Vorständin der ÖBB-Infrastruktur, Silvia Angelo, und Bürgermeister Markus Vogl (SP) stellten im vergangenen Jahr bereits Pläne vor, wie der Vorplatz und ein saniertes Bahnhofsgebäude aussehen soll, in dem es auch wieder eine Bäckerei und Café, Büroräume, Sanitäranlagen und einen bequemen Wartebereich für die Reisenden geben soll. "Wir liegen voll im Zeitplan", sagte gestern der ÖBB-Pressesprecher für Oberösterreich, Klaus Baumgartner, "wir werden 2026 zu bauen beginnen." Dem Vernehmen nach sind sich Stadt, Land und ÖBB auch schon über die Errichtung eines "Bike & Ride"-Bereichs für Pendler einig geworden, die zum Bahnhof radeln.

Dass überfällige Modernisierungen auch wieder manchen nicht recht sind, beweist die Durchschnittsbewertung des Freistädter Bahnhofs mit ebenfalls nur 2,8 Sternen. Da stimmten genau zwölf eher Unzufriedene ab.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer