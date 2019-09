Der spanische Shooting Star kommt als Top-Favorit zum Steyrer Ultralauf

Bei der Weltmeisterschaft im 24-Stunden-Lauf, die Ende Oktober in Frankreich ausgetragen wird, ist er der allererste Sieganwärter. Immerhin: Im Vorjahr hat er in dieser Disziplin eine Jahresweltbestleistung aufgestellt. 274 Kilometer war er dabei unterwegs. Das sind sechseinhalb Marathons an nur einem Tag.

Nun tritt Ivan Penalba Lopez erstmals beim Sechs-Stunden-Lauf in Steyr an. Der Bewerb findet morgen – am Samstag, 14. September – statt, und zwar wie gewohnt im Stadtgut. Der Spanier, der erst vor zwei Jahren mit dem Ultralauf begonnen hat, hat sich vorgenommen, hier einen neuen Streckenrekord aufzustellen. Aktuell liegt dieser bei 76,4 Kilometer. Penalba hat es schon einmal auf 87 Kilometer gebracht.

Freilich peilt der Spanier, der gestern in Steyr angekommen ist, auch den Sieg im Stadtgut an. Geschenkt dürfte er den obersten Platz am Stockerl aber nicht bekommen. "Es sich auch Rainer Predl angemeldet", sagt Roland Brandner vom Veranstalter-Team, dem Askö Laufwunder Steyr. Predl, der im Dress vom LC Strasshof unterwegs ist, hält mehrere österreichische Ultralauf-Rekorde, auch jenen im Sechs-Stunden-Lauf. Seine 85 Kilometer sind nicht allzu weit von Penalbas Bestleistung entfernt.

Neundlinger will den Cup

Auch ein Steyrer hat beim Heimrennen Großes vor. Michael Neundlinger greift nach dem Sieg im österreichischen Ultralauf-Cup. Aktuell führt der Laufwunder-Athlet die Cupwertung an, hat aber im Gegensatz zu seinem schärfsten Konkurrenten, Titelverteidiger Dominik Glaser, kein Streichresultat mehr.

Die Ausgangslage im Titelduell lautet daher wie folgt: Neundlinger muss, um den Cup sicher zu gewinnen, weiter laufen als Glaser. Das ist ihm bei direkten Aufeinandertreffen allerdings noch nie geglückt. Glaser wiederum muss im Kampf um den Titel Neundlinger besiegen und dabei mehr als 70 Kilometer zurücklegen.

Noch ein anderer Ultralauf-Kapazunder ist morgen in Steyr auf dem laufenden. Andreas Michalitz hat den österreichischen Rekord im 48-Stunden-Lauf inne, ebenso jenen im 144-Stunden-Lauf. Brandner: "Da könnte ihm unser Lauf etwas zu kurz sein."

Beim Bewerb im Stadtgut findet auch ein Staffelbewerb und ein Drei-Stunden-Lauf statt.

Daten, Zahlen, Fakten

Der Steyrer Ultralauf 2019 findet am Samstag, 14. September, auf dem Stadtgut-Gelände statt. Auf dem Programm stehen der Sechs-Stunden-Lauf, an dem sich neben den Einzelläufern auch zahlreiche Staffeln beteiligen, und ein Drei-Stunden-Lauf. In Summe nehmen fast 300 Läufer an der Veranstaltung teil.

Die Runde, die die Läufer immer wieder aufs Neue zu absolvieren haben, ist 1,37 Kilometer lang. Gefragt ist, innerhalb der vorgegebenen Zeit, möglichst viele Runden zu laufen. Die Distanz, die in der Schlussrunde gelaufen wurde, wird mit einem Messrad ermittelt. Eine Feuerwerksrakete zeigt – gut hörbar für alle Teilnehmer – das Ende des Rennens an.

Der Start zum Sechs-Stunden-Lauf erfolgt um 10 Uhr, die Drei-Stunden-Läufer werden um 13 Uhr ins Rennen geschickt.

Veranstaltet wird der Bewerb vom Askö Laufwunder Steyr. Alle Infos gibt es im Internet auf www.6h-steyr.at.