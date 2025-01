Der SK Vorwärts Steyr stellt sich für das Frühjahr neu auf

Mit einem dürftigen 1:1 gegen den OÖ-Ligisten Pregarten ist der SK BMD Vorwärts Steyr in die Testspielserie vor der Frühjahrsrunde der Regionalliga Mitte gestartet. Sportchef Gerald Perzy misst dem Spiel keine große Bedeutung bei: "Es war ein erster Gehversuch. Gegen Perg erwarten wir uns aber schon etwas mehr."

Nach dem Spiel am Samstag (Beginn 13 Uhr) auf dem Pregartner Kunstrasen gegen Perg gibt es mit Begegnungen in Weißkirchen, gegen Bad Schallerbach (in Wallern), in Dietach und in Rohrbach-Berg noch vier weitere Tests. "Wir sind auf einem guten Weg", sagt Perzy, der sich über die beiden Neuerwerbungen Lukas Denk und Josip Gabric freut. "Denk kann auf beiden Seiten sowohl vorne als auch hinten spielen, ist aber auch auf der Sechserposition einsetzbar, was unserem Kader sehr viele Optionen gibt. Gabric ist ein ambitionierter Innenverteidiger, der sich nach einem für ihn unglücklichen Halbjahr beim Zweitligisten Horn beweisen will." Bei den zum Trainingsauftakt durchgeführten Leistungstests sei Gabric der schnellste Spieler im Kader gewesen.

Abgeschlossen seien die Transferbemühungen an der Volksstraße noch nicht. "Wir haben noch bis 6. Februar Zeit, und es könnte sein, dass sich an ein bis zwei Positionen noch etwas tut", sagt Perzy. Gesucht wird jedenfalls ein Stürmer. "Er soll gutes Tempo mitbringen, körperlich stark sein und Tore machen können", nennt der Sportchef das Anforderungsprofil. Der österreichische Markt gebe für solch einen Spielertyp nichts her, deshalb orientiere man sich im Ausland. Der gegen Pregarten getestete Tscheche Ondrej Bicenc entsprach den Anforderungen nicht.

"Wir werden nur jemanden holen, von dem wir fest überzeugt sind", sagt Perzy. Das neue Trainerduo Dominik und Rainer Nimmervoll kann im Frühjahr zudem auf einige Rückkehrer setzen: Mit Alexander Weinstabl und Lukas Prokop sind zwei Spieler dabei, die verletzungsbedingt im Herbst kaum gespielt haben. Auch der rekonvaleszente Oliver Filip stehe wieder voll im Training. "Wir werden die Spieler langsam heranführen, um nichts zu riskieren, aber es sieht gut aus." Das gelte auch für Routinier Michael Lageder, dem auf Kunstrasen sein leidgeprüftes Knie zu schaffen mache. (mini)

