Der Polizist, der Krimis schreibt

Ritsch ratsch, der Kommissar entsichert seine Dienstpistole und zwängt sich durch einen Türspalt in eine Garage, in der sich ein bewaffneter Gangster versteckt hält. In den zwei Kriminalromanen, die Josef Marksteiner seit seiner Pensionierung als Kriminalbeamter geschrieben hat, wird er den Teufel tun, auf eigene Faust vorzugehen und nicht über Funk Verstärkung der Cobra anzufordern. "Da gibt es eine klare Einsatztaktik", verweist Marksteiner darauf, dass Polizeiarbeit Teamwork ist.