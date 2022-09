Der Obmann der Steyrer Stadtbauern fordert Stopp der Bodenversiegelung

Michael Auer ist seit bereits sieben Jahren Ortsbauernobmann in Steyr. Nun wendet sich der 33-jährige Landwirt, der eine Fläche von 70 Hektar, davon rund 55 Hektar auf Steyrer Stadtgebiet, bewirtschaftet, an die Öffentlichkeit. Der Bodenverbrauch sei in der Stadt zu groß, sagt Auer: "In Steyr wird nicht sorgsam damit umgegangen.