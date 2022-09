Am 25. Oktober wird bei der Generalversammlung des SK BMD Vorwärts Steyr im Gasthaus Zöchling Präsident Reinhard Schlager in die zweite Reihe zurücktreten. Markus Knasmüller, 51-jähriger BMD-Geschäftsführer, soll zu seinem Nachfolger gewählt werden. Der künftige Vorwärts-Präsident im Interview über die Faszination der Rot-Weißen, die Ausbaupläne des Vereins und warum Geld im Fußball nicht immer der entscheidende Faktor sein muss. Steyrer Zeitung: Was war Ihr erster bewusster Kontakt mit dem SK