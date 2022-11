Er hat neben seinem historischen Wohnhaus ein Schmiedeatelier an der Haratzmüllerstraße 20/22 eröffnet und damit Traditionshandwerk in der Steyrer Altstadt wieder salonfähig gemacht. Steyrer Zeitung: Was waren die Beweggründe, die Werkstätte in Ennsdorf aufzugeben und damit mitten in die Altstadt zu ziehen? Gerald Fößl: Ich bin seit 1989 als Kunstschmied und Metallrestaurator selbstständig. Ich bin zwar österreichweit unterwegs, aber in den vergangenen Jahren vermehrt wieder in Steyr