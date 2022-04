Am 30. April wird in der Molkerei Garsten der letzte handtellergroße Käselaib in eine rote Paraffinhülle getaucht. Der letzte Werktag an dem Standort der Berglandmilch kam überraschend wie das Datum des Maibaumsetzens im Veranstaltungskalender der Gemeinde. Bürgermeister Anton Silber (VP) wusste aus dem Mund des Geschäftsführers der Berglandmilch Josef Braunshofer seit einem Jahr Bescheid, dass im Frühjahr 2022 nach fast 90 Jahren Schluss sein werde mit der Molkerei in Garsten.