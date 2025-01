Der LAC Molln liegt beim Crosslaufcup in Führung

Gleich zum Auftakt des bereits 45. Neuhofner Crosslaufcups hat sich der LAC Nationalpark Molln an die Spitze der Vereins-Gesamtwertung gesetzt. Mit vier Einzelsiegen, vier dritten Plätzen und dem großen Einsatz aller im 18-köpfigen Team schafften die Steyrtaler die beste Teamleistung des Tages unter insgesamt 42 Vereinen. Zudem dankte der LAC mit einer Glückwunschtorte den Organisatoren zum Jubiläum. Hinter Molln mit 241 Punkten klassierte sich in der ersten Zwischenwertung der LAC BMD Amateure Steyr mit 227 Zählern vor der IGLA long life mit 201 Punkten.

Herausragend bei den Mollnern war Lukas Helmberger, der den Tagessieg über die Männer-Kurzstrecke (4,86 km) feierte. Sigrid Krumenacker war die zweitschnellste Frau des Feldes und holte in ihrer Altersklasse W30 den ersten Platz, ebenso Andrea Gruber und Sepp Schwarzer in ihren Kategorien. Über "Bronze" freuten sich Christoph Hackl (M40, Langstrecke 9,6 km), Raphael Knoll (U16, 2,4 km), Katrin Kogseder (Frauen Allgemeine Klasse) und Doris Lang (W60). Schnellster LAC-Läufer auf der Langstrecke war Neuzugang Michael Pramberger mit starken 36:36 Minuten und dem vierten Rang in der M30.

Stockerlplätze für den LAC Amateure Steyr eroberten über die Langstrecke Florian Huemer als Sieger in der U18, Wolfgang Koschat (M50), Franz Flankl (M60) und Leo Gröbner Weizenauer (U18) als jeweils Zweite sowie Laurenz Catel (U12) als Dritter. Über die Kurzdistanz der Frauen kamen Lisi Tortorolo (W40) und Agnes Kreundl (W60) als Zweite aufs Stockerl, ebenso Martina Leitenbauer (W40) als Dritte.

