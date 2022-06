Der "Jedermann" kommt heuer auch nach Steyr

Allerdings nicht wie in Salzburg, sondern in einer Version des Figurentheaters Tröbinger im Rathaushof. Die Truhen voll Geld, die Geliebte im Arm, Ansehen und Erfolg – das zählt. Die Probleme der Welt und die Not der Menschen kann man einfach ausblenden. So könnte es ewig gehen. Tut es aber nicht. Denn früher oder später kündigt sich der Tod an – und was zählt jetzt? Unter der Regie von Annika Pilstl ringen Schauspieler und Puppen mit- und auch gegeneinander. Nur die Frage nach dem Kleid, das die Buhlschaft trägt, bleibt auch in Steyr ein bis zuletzt gut gehütetes Geheimnis.