Der Impfbus soll weiter unterwegs sein

Die Leute am Resthof erledigten Samstagvormittag Einkäufe, Nostalgiefans bestaunten mittags auf dem Stadtplatz Oldtimer, die bei der Ennstal-Classic Zwischenstopp machten. Bei der Gelegenheit nutzten nicht wenige die Möglichkeit, sich unangemeldet gegen das Coronavirus impfen zu lassen. 50 Menschen am Resthof stiegen in den Bus ein, der von 9 bis 11 Uhr im Viertel parkte und ließen sich von Stadtrat und Arzt Michael Schodermayr (SP) wahlweise Injektionen mit dem Vakzin von Pfizer oder Johnson verabreichen. Bei der zweiten Station auf dem Hauptplatz, wo das Team aus Rotem Kreuz und Stadtverwaltung Halt machte, ließen sich 66 Personen schützen. Aufgrund des Erfolgs fährt der Impfbus weiter.