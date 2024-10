Der Hauptplatz ist seit 1. Oktober eine Begegnungszone

Wovon etwa in Steyr weiterhin viele Bürger nur träumen, ist in Amstetten seit 1. Oktober Realität: Hier wurden der Hauptplatz und die Rathausstraße in eine Begegnungszone umgewandelt, in der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt nur noch 20 km/h, Halten und Parken sind nur noch auf dafür vorgesehenen Flächen gestattet. Künftig stehen am Hauptplatz 18 Parkplätze zur Verfügung, davon zwei für Behinderte, zwei mit E-Ladestationen sowie eine Ladezone. Hinzu kommen mehrere Dutzend Radabstellplätze, zwei davon überdacht.

1550 Parkplätze im Umkreis

"Durch eine maximale Parkdauer von einer Stunde wird die Frequenz erhöht. Dadurch werden im Tagesverlauf mehr Stellflächen frei", sagt Vizebürgermeister Markus Brandstetter: "Für jene, die eine längere Parkdauer benötigen, stehen im Umkreis von drei Gehminuten rund 1550 Parkplätze zur Verfügung." Eine Verkehrsanalyse habe ergeben, dass nur rund 15 Prozent der Autolenker länger als eine Stunde parken.

