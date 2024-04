4636 Mitglieder: Alpenverein Steyr feiert sein 150-Jahr-Jubiläum

"Zu tun gibt es bei uns immer etwas. Fad wird uns garantiert nicht", sagt Fritz Holzinger. Der 62-Jährige ist vor 31 Jahren dem Alpenverein beigetreten und seit 2009 Obmann des AV Steyr. Heuer feiert dieser sein 150-jähriges Jubiläum: Am 8. Juni ab 11 Uhr findet aus diesem Anlass eine Bergmesse mit Pfarrer Hans Hauer und der Blasmusik Laussa bei der Anton-Schosser-Hütte statt. Diese wird seit 1. Jänner von Harald Ritter als Pächter geführt. Und von 17. bis 20. Oktober hält der Österreichische Alpenverein seine Gesamt-Jahresversammlung mit einer Reihe an Aktivitäten in Steyr ab. Dazu werden mehr als 500 Gäste von allen 194 Sektionen aus ganz Österreich sowie aus Südtirol und Deutschland in der Stadt erwartet.

Lesen Sie auch: Von München mit Sack und Pack auf die Schosserhütte

Im Oktober wird auch die neue Festschrift erscheinen, die Markus Deichstetter, Zeugwart und Referent für gleich mehrere Aktivitäten, aktuell gemeinsam mit dem ehemaligen OÖN-Redakteur Hans Stögmüller erarbeitet: "Es war an der Zeit, eine neue zu verfassen. Es ist schon 75 Jahre her, dass es eine gegeben hat."

Obmann Fritz Holzinger, die stv. Geschäftsstellenleiterin Heidy Reisinger und Markus Deichstetter, Verfasser der Festschrift.

Drei Hütten, 260 Kilometer Wege

Aktuell sind es allerdings ganz andere Themen, mit denen sich der 15-köpfige Vereinsvorstand zu befassen hat: "Mit der Schosser-Hütte auf der Hohen Dirn, der Ennstaler-Hütte im Gesäuse und der Sulzboden-Hütte am Hochbuchberg gilt es, drei Hütten in Schuss zu halten, ebenso unsere Jugendherberge in Losenstein, die demnächst wohl saniert werden muss", sagt Holzinger, "und wir haben in unserem Bereich rund 260 Kilometer an Wegen zu betreuen, bei denen wir penibel darauf bedacht sind, keinen einzigen Meter für die Wanderer aufzugeben." Besonders stolz ist der Alpenverein dabei auf die 45 Kilometer rund um die 140 Jahre alte, seit vier Jahren von Burgi und Ernst Brunnmayr geführte Ennstaler-Hütte unterhalb des Tamischbachturms. "Das Gesäuse ist für uns ja in etwa so bedeutend wie die Nordkette für Tiroler."

Auch die Ennstaler-Hütte am Fuße des Tamischbachturms steht im Eigentum des Alpenvereins Steyr.

Hauptanliegen der Steyrer Alpenvereinsführung ist jedoch die Nachwuchsarbeit. "Der Kletterboom hat regen Zulauf gebracht", sagt Holzinger, "daher gibt es in allen unseren Ortsgruppen eigene Klettergruppen. Zudem haben wir unsere Boulderwände, und auch die neue Steyrer Kletterhalle am Resthof haben wir mitfinanziert."

Mit aktuell 4636 Mitgliedern ist der Alpenverein Steyr zwar zum mitgliederstärksten Verein der Region und zur fünftgrößten Sektion im Bundesland herangewachsen, das Vorstandsteam ist allerdings seit 15 Jahren nahezu unverändert. "Auch hier wollen wir uns in naher Zukunft verjüngen", sagt Holzinger, "wir müssen verstärkt versuchen, jüngere Mitglieder zu finden, die sich ebenfalls ehrenamtlich bei uns engagieren wollen, als Referenten, Warte oder Gruppenleiter."

AV-Sektion mit vier aktiven Ortsgruppen

91 Mitglieder zählte der Alpenverein Steyr zu Beginn. Am 9. April 1874 wurde die Sektion gegründet, die konstituierende Gründungsversammlung wurde vom Steyrer Stadtarzt und Ehrenbürger Josef Krakowitzer für 18. April einberufen. Er war es auch, der die Sektion in Folge 26 Jahre lang als Vorsitzender leitete. Zuvor war Krakowitzer bereits eines der Gründungsmitglieder des Österreichischen Alpenvereins in Wien gewesen, der am 19. November 1962 aus der Taufe gehoben worden war.

Im Laufe der 150-jährigen Geschichte des Vereins, der sich anfangs aufgrund der hohen Erhaltungskosten für die damals im Vereinseigentum stehende Dambergwarte keine eigene Hütte leisten konnte, wuchs die Anzahl an Mitgliedern – mit Ausnahme der Weltkriegsphase – beständig an. Obwohl es auch immer wieder einzelne Abspaltungen gab: Die Alpenvereine Weyer, Grünburg/Sierning, Windischgarsten, Großraming und zuletzt Molln wurden eigenständig, die im rumänischen Vetca-Tal gegründete Ortsgruppe verschwand nach einigen Jahren wieder von der Bildfläche.

Heute zählen zur Alpenvereinssektion Steyr noch die Ortsgruppen Dorf an der Enns, Kürnberg-Ramingtal, Laussa und Losenstein, die allesamt überaus aktiv sind. Zudem betreut der Alpenverein Steyr die Naturschutzgebiete Klausgraben in Losenstein und Staninger Leite in Steyr.

Weitere Infos zum Alpenverein Steyr: alpenverein.at/steyr

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner