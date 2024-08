Der Glocknerkönig aus Deutschland liebt die Anstiege rund um Steyr

Seit der Saison 2018 tritt der Deutsche Jonas Rapp für das Steyrer Team Hrinkow Advarics Cycleang in die Pedale. Der 30-jährige Rennradprofi aus dem kleinen Dorf Alsenz in Rheinland-Pfalz, nicht ganz 100 Kilometer südwestlich von Frankfurt am Main, ist aus dem Steyrer Continental-Team mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Zweimal in Serie schnappte sich Rapp bei der Tour of Austria bereits Österreichs prestigeträchtigste Trophäe, den Glocknerkönig.