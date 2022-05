"Vorwärts Steyr war immer der beste Verein für mich. Aber neben meinem Vollzeitjob in der IT-Branche ist der zeitliche Aufwand in einem Profi-Umfeld mit zwei Mal täglich Training wie nun in der zweiten Liga für mich einfach nicht mehr machbar", sagt Bernhard Staudinger. Der 28-jährige Reichraminger, der mit seiner Frau Verena und seiner vierjährigen Tochter mittlerweile in Steyr in unmittelbarer Nähe zum Vorwärtsstadion lebt, wird am Sonntag ab 17 Uhr im Heimspiel gegen St.