"Unser großes sportliches Ziel ist eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio", sagt Günther Briedl, "im Verband wollen wir speziell aber auch die Förderung des Breitensports und des Nachwuchses in den Mittelpunkt rücken." Briedl, Obmann des SV Forelle Teefix Steyr und Direktor der Steyrer Mittelschulen Münichholz und Kopernikus, wurde am Samstag im Rahmen der Generalversammlung des Österreichischen Kanuverbandes (OKV) bei der erstmals online durchgeführten Abstimmung zum neuen